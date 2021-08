"Por eso que se esté vacunando a personal, tanto público como privado, lo mismo que hicimos en salud, porque hay mucha manipulación de que no quisimos vacunar a los privados, eso no es cierto, es politiquería, como hay campañas aprovechan para cambiar las cosas, todos los médicos , trabajadores de salud de hospitales privados que atendieron y siguen atendiendo Covid, han sido vacunados", dijo en conferencia matutina.

El jefe del Ejecutivo afirmó también que no hay una tendencia al alza que pueda representar una tercera ola de contagios. "Hay menos contagios, mañana se va a informar porque son los martes los días que se informa, pero está disminuyendo, no hay una tendencia al alza que nos pueda significar o representar que pueda haber una tercera ola, toco madera". "Afortunadamente está a la baja la pandemia, pero no podemos desatendernos nosotros mismos y decir 'ya pasó lo peor', todavía hay que esperar, es un asunto muy delicado, se está avanzando bien en la vacunación, nos ayuda, estamos recibiendo vacunas diario", comentó.

Noticia Relacionada Sí hemos vacunado a médicos privados.- AMLO

El Mandatario federal señaló que de acuerdo al compromiso que hizo de completar la vacunación de todos los adultos mayores a finales de abril, esta semana se cumple con al menos las primeras dosis aplicadas. "Esta semana de acuerdo al compromiso que hicimos de terminar ya con la vacunación de adultos mayores, por lo menos de una dosis, ofrecimos que en abril, a finales de mes, estarían vacunados todos los adultos mayores aun con una dosis, eso esta semana de cumple", refirió.