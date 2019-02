Sí hay material para nuevo disco

Ciudad de México

Un nuevo disco de Guns N' Roses es posible porque hay suficientes composiciones para armarlo, aseguró el guitarrista de la banda estadounidense, Slash.

"Axl (Rose), Duff (McKagan), yo y Richard (Fortus) lo hemos platicado. Hay material y canciones para un nuevo álbum", admitió el nacido en Inglaterra con respecto al que sería el primer disco del grupo, con él siendo parte de la cuadrilla, en 26 años.

"Tratándose de Guns N' Roses... no es como que 'Oh, hay un plan y será éste', porque no es así como funcionan las cosas. La única respuesta verdadera es que esperamos tener un nuevo álbum, y ver qué pasa cuando eso suceda", añadió Slash, quien se dijo feliz por la más reciente gira de Guns.

El también guitarrista, Richard Fortus, ha sostenido más de una vez en los últimos meses que habrá placa sucesora de Chinese Democracy (2008).