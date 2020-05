Si hay "fracking", lo echamos para atrás: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si se llega a presentar la práctica de "fracking" de inmediato echará atrás dichos contratos, porque es un compromiso de su administración no usar la fracturación hidráulica para explotar hidrocarburos.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo aseguró que está eliminada la práctica del "fracking", como también el uso del maíz transgénico, el otorgamiento de concesiones para explotación minera a cielo abierto y otras medidas de protección al medio ambiente.

"No estamos utilizando la práctica de ´fracking´ ni se va utilizar por eso me llamó la atención que publicó en EL UNIVERSAL de que se están entregando permisos de ´fracking´, no es de esa manera de acuerdo al informe de Pemex, si hubieron permisos pero no para fracking, para hacer exploraciones con métodos tradicionales".

Este diario documento que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, órgano dependiente del gobierno federal y encargado de conceder parte de los permisos para la exploración y explotación de esos recursos, aprobó en 2019 siete planes para "incorporar recursos de aceites y gas en plays (extensiones productivas) no convencionales".

De acuerdo con la Secretaría de Energía (Sener), los no convencionales son aquellos yacimientos que "requieren pozos horizontales con fracturamiento hidráulico".

El mandatario mostró una nota informativa del titular de Pemex, Octavio Romero Oropeza, en el cual señala que la empresa del Estado mexicano continúa con una estrategia de exploración y explotación de yacimientos convencionales, y no tiene programa, ni presupuesto autorizado para realizar actividades en objetivos no convencionales.