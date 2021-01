Sí hay capacidad hospitalaria

Luego de que a través de redes sociales se viralizó una lista donde se aseguraba que ningún hospital privado de Reynosa tenía espacios o equipo disponible para atender a pacientes Covid-19, el Consejo Empresarial de Turismo Médico (Cetum) calificó de "falso" el documento.

Al asegurar que resulta imposible conocer a detalle cuáles son los niveles de ocupación en hospitales, debido al constante ingreso y salida de pacientes, María Esthela Moreno Gutiérrez, presidente del gremio explicó:

"Para nosotros es algo ilógico hablar de ocupación porque eso no aporta en nada a disminuir los casos, solamente genera pánico, vimos este listado que se comparto en redes e inmediatamente nos pusimos en contacto con los directores médicos, resulto que es falso, pero aún así no podemos decir sí hay lugares o no porque todo varía, cada minuto la situación cambia".

La mayoría de hospitales privados en Reynosa ha adaptado sus instalaciones para atender a pacientes Covid-19, así como para realizar las pruebas y análisis que comprueban su un caso es positivo.

Para el Cetum, informar cuántas camas o equipo está disponible es innecesario y por ello, apuestan por seguir haciendo llamados a la población.

"De qué le sirve a la gente saber cuántas camas tienen, o cuántas ya están ocupadas, es malo pensar así, es como decir que si hay 8 mil lugares entonces no te vas a cuidar, y estás tranquilo, pero si quedan 1 o 2, entonces sí hay que alarmarnos y decir que estamos mal, no, eso debe cambiar, debemos estar alerta así tengamos 1 o mil casos".

Agregó que los más afectados en esta situación son los trabajadores médicos, quienes continúan con largas jornadas.

Moreno reiteró que después de consultar información con las directivas de los principales hospitales privados de la ciudad, se comprobó que hay disponibilidad y capacidad en sus servicios.

"Sin embargo- añadió- debemos tomar en cuenta que los casos en la estadística se están incrementando, por lo que los números en los hospitales pueden registrar variantes, de acuerdo a la demanda de servicios que sean solicitados, pero no hay esa situación de capacidad rebasada como se difundió sin fundamento en las redes sociales", dijo.

Precisó que los hospitales privados de la ciudad, trabajan atendiendo los protocolos sanitarios y medidas de prevención, por lo que expresó la fundada preocupación de que los ciudadanos continúen aplicando dichas medidas sin omisión alguna.

Finalmente, Moreno solicitó tener mucha precaución con "información" que se difunde en plataformas digitales y redes que pueden generar un ambiente de alarmismo infundado entre la población.

No deben preocuparse por la capacidad hospitalaria, la prevención es lo más importante en esta pandemia.