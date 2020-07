Sí habrá besos en telenovela

El regreso a la nueva normalidad ha hecho que todo el mundo se adapte a una realidad en la que el contacto y la cercanía entre personas no están bien vistos, pero un melodrama no puede terminar sin un beso de telenovela y un vivieron felices.

Por ello, los actores de la telenovela "Te doy la vida", pese a la sana distancia y los protocolos sanitarios, asumieron el riesgo de darse besos con tal de darle al público el final que se merece, al menos así lo reveló su protagonista Eva Cedeño.

"Sí hubo besos, nos hicieron la prueba a los dos y hubo escenas que no se pudieron quitar y nos preguntaban si estábamos de acuerdo los dos y también hubo otras escenas que se omitieron, porque no eran relevantes, porque no eran un beso de final o porque no era una escena que cambiaría la historia o sería trascendente, ahí sí quitaron los besos y los contactos físicos pero en los demás nos preguntaban si queríamos hacerlas", detalló la joven de Hermosillo, Sonora.

Cedeño recordó que, pese a darse besos con su coprotagonista, José Ron, la producción mantuvo unos estándares altos de sanidad, por lo que los actores sólo se podían quitar la careta y cubrebocas hasta que el "cuatro, tres, dos", se escuchara.

"La producción fue muy cuidadosa, nos hicieron la prueba del Covid a todos antes de grabar y se tomaron medidas como careta, cubrebocas, sanitizantes en todos lados, infinidad de cosas. Usábamos los cubrebocas todo el tiempo, hasta en los ensayos y, ya que grabábamos, nos los quitamos".

Hacer este melodrama con estas nuevas medidas no fue sencillo, según reveló Eva, pero está consciente que es parte de la nueva realidad, no sólo en el trabajo sino en la vida diaria, y señaló que entre más rápido la gente se adapte a esto, quizás en breve los casos de infectados disminuyan.