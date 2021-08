Si hablo de elecciones me pueden arrestar: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO

"Voy a dejar la investidura en el perchero imaginario, porque me pueden cepillar, como se dice en el beisbol, me pueden multar y hasta arrestar. Como diría mi paisano Chico Ché, bueno, tampoco no, no digo nada. "Pero sí vamos a tener que seguir hablando de la democracia, sobre eso no podemos callarnos, tiene que haber democracia en el País, se tienen que acabar los fraudes electorales, es una vergüenza lo que hemos vivido en materia de democracia", señaló en conferencia en Palacio Nacional. El Mandatario federal consideró que el INE debe estar a la "altura de las circunstancias", para que haya comicios libres y se respete la libertad de los ciudadanos.