¡Sí faltó mentalidad!

Marco Fabián respaldó a Juan Carlos Osorio sobre que les faltó mentalidad para encarar a Brasil en la Copa del Mundo.

Las declaraciones del técnico han incendiado el debate público. El colombiano señaló que al mundialistas mexicano le faltó valor moral para dar el salto de autoridad y que los jugadores callaron cuando les preguntó si estaban listos para encarar al pentacampeón mundial.

"No es que no le podamos ganar ni que no estemos a la altura, pero llegamos contra Brasil con una mentalidad un poco decaída, en vez de tener la mentalidad de motivación, que vamos a ganarles, la verdad en esos días se notaba un equipo con las ganas, pero un poco decaído por la derrota contra Suecia.

"Era difícil pensar en que venía Brasil, uno de los más grandes del mundo, con grandes jugadores y en el momento en que atravesábamos, sí se notaba un momento un poquito difícil en cuanto a todo. Creo que eso fue lo que al final nos costó la derrota con Brasil que, se podría decir, que ni siquiera metimos las manos", mencionó a TUDN.

Eso sí, Fabián olvidó si en el vestidor hubo silencio cuando Osorio les preguntó si estaban preparados para el crucial duelo, el del pase al quinto partido.

"No recuerdo exactamente si hubo un silencio cuando nos preguntó eso o no, pero puede que lo haya habido. Depende del momento en que estábamos viviendo las cosas y si en algo estoy de acuerdo es que México no ha sabido mantener un pico en un torneo tan corto en todo, de futbol y motivación, de todo lo que lleva el mantener en un Mundial, el equipo que pueda llegar a pelear en una Final o tener el campeonato", mencionó el jugador.