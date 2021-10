Sí es venganza, no a la justicia simulada: Hija de Rosario Robles

Sin dar nombres, Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles Berlanga, acusó que detrás de la decisión de un juez de Control de ratificar la prisión preventiva justificada contra la exfuncionaria federal hay una venganza política y una acción orquestada para mantenerla presa.

"Sí es venganza, no es justicia. Ya no a la justicia selectiva, ya no a la justicia simulada, ya no", señaló Moguel Robles.