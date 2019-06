Sí es opción Giovani dos Santos en América

Cd. de México.

Miguel Herrera reconoció que Giovani dos Santos es una opción, mas no una obligación para llegar como refuerzo al América.



El estratega de las Águilas sabe que un jugador del nivel de Dos Santos puede encajar bien en el conjunto de Coapa, aunque analizará detenidamente todas las posibilidades para reforzar al equipo.



"Giovani (Dos Santos) es una posibilidad como cualquier otro jugador que nombren. Reitero, hasta que no me siente con Santiago (Baños). Ayer me tomó por sorpresa lo de Oribe y estuvimos platicando un rato, pero nada más.



"Cualquier jugador de ese nivel (Dos Santos) puede caer bien. Giovani está concentrado, es un jugador importante, pero eso no quiere decir que tiene que llegar al América a fuerza. Está libre y es mexicano, encaja en cualquier equipo", explicó Herrera.



"El Piojo" aceptó que llegará al menos un refuerzo para el Apertura 2019, aunque descartó que se trate de un centrodelantero.



"Ahorita el equipo está completo, buscaremos si sale algún jugador. Salió Oribe y buscaremos un remplazo, pero no será un centrodelantero. Será alguien que realmente necesite el equipo", sentenció.