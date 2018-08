Si eres de buen diente...

Nuevo Progreso, Tam.- Si llegas en el servicio de transportes a la Villa de Nuevo Progreso, lo primero que viene a tu nariz es un delicioso olor a carne y pollo asado, es realmente inevitable no percibir este agradable aroma que realmente te hace buscar el lugar de donde proviene.

Al llegar a la oficina de autobuses a unas cuantas cuadras está el asadero "La Pasadita" y es de aquí de donde emana tan suculento olor a carne y pollo asado, en este lugar atiende personalmente su propietario, el señor Eleuterio Contreras Salazar, él mismo es quien prepara la carne y el pollo que vende en la Villa, platicando con él nos cuenta que tiene 40 años de edad, es originario de ciudad Mante, Tamaulipas, hace 20 años llegó a Nuevo Progreso en busca de un trabajo.

Al llegar a la Villa, su primer trabajo fue en una carnicería en donde una de sus actividades era asar pollo, en su trabajo conoció a Irma, una bella mujer que trabajaba en una tortillería que se encontraba a lado de esta carnicería, al verla se enamoró de ella, la conquistó, se hicieron novios y se casaron, ahora tiene 3 hijos a quienes ama con todo su corazón.

Eleuterio perfeccionó su técnica en el arte de asar carnes y después de 3 años de trabajar en la carnicería, asimismo de haber adquirido buena fama por el entusiasmo y sabor que ponía a su trabajo, decidió emprender su propio asadero.

Hace 17 años fundó su propio negocio, asadero "La Pasadita", en donde a diario llegan turistas tan solo a comer a este lugar, al cual recomiendan ampliamente por su sazón y el buen trato que le da a sus clientes.

Al respecto Eleuterio comenta:

"Mi primer trabajo fue en una carnicería en donde puse mucha atención para aprender hacer de todo, no fue difícil para mi encontrar trabajo, porque en este lugar hay muchas oportunidades, el que no trabaja es porque no quiere, después puse mi negocio, aquí también hay muchas oportunidades de emprender un negocio, trabajo hay, pero hay mucha gente que no quiere a trabajar, uno prospera a base del esfuerzo y trabajo, las cosas no les van a caer de cielo, el que quiere puede", concluyó.

Es Eleuterio Contreras un ejemplo en cuanto a superación personal se refiere, llegó a Nuevo Progreso sin tener nada y ahora es propietario de un negocio que le ha dado muchas satisfacciones, siempre pensando en la familia para dejarles un buen patrimonio, porque como dice él, si quieres puedes, solo debes echarle ganas y ponerte a trabajar.