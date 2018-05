Sí hay delito, pero no habrá castigo: Procuraduría de la Defensa del Menor

"No existe ninguna queja presentada por familiares o miembros cercanos a la menor". Tita Ernestina Carmona Ariceaga, procuradora de la Defensa del Menor, la Mujer y de la Familia.





Karen Mejía, quien lanzó a la calle a su niña con un cartón colgado en su pecho que rezaba "vendo chicles porque no valoro lo que tengo", no será ni investigada ni castigada por la Procuraduría de la Defensa del Menor la Mujer y de la Familia, del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

La titular del organismo, Tita Ernestina Carmona Ariceaga, declaró que "me gustaría mucho invitarla a que viniera aquí con nosotros (Escuela para padres), sí quiero localizarla para apoyarla u orientarla con su hija".

La madre quien exhibió en fotografías y textos a la menor, en su cuenta de Facebook, tampoco será indagada de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT)l, que prohibe el trabajo infantil.

"Tenemos muy claro que lo que es el trabajo infantil como tal está prohibido legalmente, por organismos internacionales como la Organización Mundial del Trabajo, de todas las maneras que lo veamos", dijo Carmona Ariceaga.

Y agregó que el caso no es "tanto para abrir un expediente, no quisiera tocar tanto el caso, los fines que la señora buscaba son buenos, los medios no tanto, aquí lo que podemos hacer es que si desean dar un ejemplo a sus hijos de trabajo y de constancia o responsabilidad, utilicen otros medios, hay muchos para hacerlo".

La funcionaria insistió en que "no existe hasta el momento ninguna queja presentada por familiares o miembros cercanos a la menor, tampoco hay quejas del comportamiento de la mamá".

La Procuradora reconoció tener la responsabilidad en el bienestar de la menor y que se violaron las leyes, pero explicó que no procederán.

Karen Mejía escribió en su cuenta de Faceboook que para corregir el bajo rendimiento escolar, vocabulario y comportamiento de su hija de 8 años decidió sacarla a vender chicles a la calle.

Su publicación ya fue borrada.

El programa Escuela para padres impartido por el DIF en Reynosa atiende un promedio de 40 progenitores que buscan apoyo por problemas de conducta con los hijos.

Rescatan a 70 menores vulnerables

Cientos de casos de trabajo infantil ilegal en la ciudad de Reynosa que permanecen en el anonimato.

La Casa Hogar del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) alberga a un total de 70 niños, adolescentes e infantes rescatados de diversas situaciones, de entre ellas, el trabajo infantil callejero.

Son cuatro los menores que permanecen en tratamiento, supervisiones y aprendizaje desde hace más de seis meses. El mayor es un joven de 13 años, limpia vidrios quien fue llevado hasta las instalaciones por una vecina. Desnutrición y maltrato presentaba la víctima y no sabía leer ni escribir.

El más chico es un niño de ocho años en situación de calle aún cuando tenía familia y está a punto de ingresar a estudiar en el próximo ciclo escolar.

Y otros dos menores están a punto de ingresar a este inmueble.

De acuerdo con los datos de la plataforma Cuéntame, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2015 había dos millones 475 mil 989 niños, niñas y adolescentes de entre cinco y 17 años realizando alguna actividad económica.

De estos dos millones 217 mil 648 en ocupaciones no permitidas.