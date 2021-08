Si Anaya es inocente, que no huya.- AMLO

"No tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza. Ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos pero no presos políticos".

Anaya afirmó que el Presidente lo quiere "fregar a la mala" y meter a la cárcel para que no sea candidato en el 2024, por lo que anunció que estará fuera una temporada para demostrar su inocencia por el caso Lozoya.

"Pues con la novedad que López Obrador me quiere meter a la cárcel con el testimonio de dos testigos balines. O sea, López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024. No quiere que yo sea candidato y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo", denunció.

"Hace un mes ya tenían todo listo no más que se dieron cuenta de que el expediente, como todo lo que hace este Gobierno, estaba hecho con las patas, que iban a hacer un verdadero ridículo. Entonces, para no hacer el ridículo hicieron una porquería: cambiaron la declaración de Lozoya, o sea, alteraron el expediente".