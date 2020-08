Si AHMSA no regresa los 200 mdd, tiene que haber castigo

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) no regresa a la Federación los 200 millones que fueron pagados por sobreprecio por una planta chatarra que le vendieron, debe haber castigo.

De visita por Nuevo León, al hacer referencia a la planta Agronitrogenados que vendió Alonso Ancira, actualmente preso, dijo que puede haber para él beneficios de Ley, pero sólo si se devuelve el dinero que se escamoteó en la irregular transacción de la compraventa.

"Ayer que hablé los de AHMSA. El señor, ¿cómo se llama?, Ancira, vendió su planta de fertilizantes que llevaba 16 años parada, arrumbada, chatarra, se la compró el gobierno en 200 millones de dólares, cuando menos, de sobreprecio. Me habían informado que un nuevo dueño de AHMSA estaba dispuesto a pagar esos 200 millones de dólares, pero ayer me dijeron que no. No hay reparación de daño.

"Entonces tienen qué ser enjuiciados, castigados. En Estados Unidos se castiga y pueden incluso, los presuntos delincuentes, obtener reducción de penas si pagan, si devuelven el dinero. En el caso de nosotros, podemos, de acuerdo a las leyes, aplicar lo mismo. Reparan el daño y nos hace falta el dinero. Imagínense: 200 millones de dólares", dijo.

Mencionó que, momentos antes el gobernador Jaime Rodríguez, en la misma conferencia mañanera le dijo que Nuevo león, había erogado más de tres mil millones de pesos durante la pandemia, por lo que, si el sobreprecio por la planta chatarra fuera recuperado, equivalente a cuatro mil millones de pesos, hubiera alcanzado para que el estado sufragara la crisis.

"Es para medir la importancia de la reparación del daño, que regresen el dinero", dijo