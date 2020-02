Sí a alianza con Redes Sociales

Cd. Victoria, Tam.- El partido Redes Sociales Progresistas celebró este fin de semana su Asamblea Estatal constitutiva como uno de los requisitos para conformarse como partido político nacional, en este sentido la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Edna Rivera López, consideró que RSP podría ser un aliado para futuros procesos electorales, pero descartó una coalición para 2021.

"Lógicamente no podría ser en esta, cuando un partido inicia no puede ir en alianza, tiene que ir solo... tiene que mostrar que puede y que tiene militancia, que tiene afiliados y en esta primera no sería", esto según la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; será hasta el primero de julio cuando el Instituto Nacional Electoral entregue su registro como partido político nacional a aquellos que hayan cumplido con todos los requisitos de ley, actualmente son 57 organizaciones políticas que se encuentran en proceso de validación.

En el caso de RSP, este deberá de obtener al menos el equivalente al tres por ciento de la votación emitida en las urnas el cuatro de julio de 2021 para conservar el registro para seguir participando en procesos electorales, en los cuales ya podrá ir en alianza con otros partidos políticos. La diputada Rivera López comentó que los estatutos básicos de Redes Sociales tienen muchas coincidencias con Morena.

Por otro lado, descartó que la creación de esta nueva institución merme la fuerza electoral de su partido, cabe recordar que RSP se forma a raíz de un desprendimiento de Nueva Alianza que en el proceso electoral de 2018 apoyó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, y a los candidatos de la coalición ´Juntos haremos Historia´ (Morena, PT y Encuentro Social), "tengo muy claro que Morena va a ganar muchos militantes en cuanto se abra la plataforma, hay mucha gente que quiere afiliarse a Morena y yo creo que abriéndose se van a registrar muchos".

No sería sino hasta el proceso electoral del 2022 en el que se elige gobernador del Estado cuando estos dos partidos políticos podrían ir en coalición, "yo creo que arrasaríamos, algunos partidos desaparecerían y yo creo que sería lo mejor para la sociedad".