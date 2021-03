Show streaming

No quería hacer un concierto streaming como todos los que se han llevado a cabo durante el año de pandemia, así que Ricardo Arjona ideó un espectáculo en vivo desde unas ruinas en Guatemala, iluminado por 5 mil veladoras, con al menos 30 músicos en escena y una puesta en cámara en formato de cine, que no dará lugar a las segundas tomas.

"Desde el principio de la pandemia recibí muchas invitaciones para hacer conciertos streaming, pero no estaba de acuerdo con los caminos que se habían tomado. se habían convertido en algo muy casual, y de casa, o se habían ido al otro extremo, al de armar un concierto como de una gira normal con toda la producción que implica, pero sin gente.

"Entonces, ambos se me hacían inmensamente fríos, y no lo digo en el afán de criticar a quienes los hicieron. Esto (Hecho a la Antigua) es la búsqueda personal de encontrarle un camino nuevo a algo que pretendía hacer: que la gente se siente frente a una pantalla y aguante bien hora y media, dos horas de un concierto, después de un año. Justamente en una visita a mi tierra, a La Antigua, encontré el camino hacia lo que buscaba".

La propuesta del guatemalteco, de 57 años, ya está ensayada, se han probado, en medio de una logística con extremas medidas de sanidad, cámaras (con un staff mayormente mexicano), sonido y la efectividad de la luz.

SALTO AL VACÍO

Pese al riesgo calculado, cobijado por un equipo en el que confía plenamente y con el que ha realizado sus giras, nada está dado por hecho, advierte el autor de éxitos como "Te Conozco" y "Mujeres".

"Para mí el reto está más en la adrenalina que en el resultado. El ensayo que hicimos fue muy delicado, pero con resultados fantásticos, decidimos aventarnos el salto al vacío. Durante el ensayo estaba el condicionamiento de la ciudad para ver si nos daban el permiso (de tocar en el Convento de Las Capuchinas en La Antigua), pero ya estamos preparados y emocionados".

Tampoco las buenas ventas logradas (tan sólo en las primeras seis horas se contaron más de 25 mil transacciones electrónicas desde EU, Europa, Asia y América Latina) dan cierto confort.

"De un tiempo para acá, saltar al vacío, para mí, desde hacerlo en un paracaídas o buscar cosas que me despierten, ha sido la norma. A mí la carrera me ha tratado muy bien, mucho mejor de lo que yo esperaba. Si no hubiera tenido que dar otra vez este salto me hubiera parecido muy aburrido continuar".

La moneda está en el aire y Hecho a la Antigua está disponible en México desde Cinépolis Klic.

MENOS HITS, MÁS EMOCIONES

"Incluiremos unas canciones de Blanco (su más reciente disco). Haremos un paseo por la historia musical mía y estamos madurando la idea de establecer un show que nos permita tocar canciones muy íntimas, que no canté nunca en vivo y que en lo personal me gustan mucho.

"Cobijar, por supuesto, con canciones que la gente quiere que haga, pero lo que podría adelantar es que queremos hacer un show menos riguroso de hits y más apuntado a generar emociones nuevas en la gente con canciones que conoce, pero que nunca sonaron en la radio".

El parón de la pandemia también es una invitación para que Arjona se reinvente. Recientemente sacó un disco, Cóvers, Demos y Otras Travesuras de Blanco, en el que finca su visión musical a futuro tras una trayectoria de más de 35 años en los que ha cosechado Discos de Diamante, Oro y Platino y confeccionado ambiciosas giras mundiales.