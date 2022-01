Show cavernícola debe continuar

A pesar de las "tormentas" que ha tenido que atravesar el teatro debido a la pandemia y a los problemas de movilidad que le causan mucho dolor a César Bono, el actor comenta que el show debe continuar y por ello "Defendiendo al cavernícola" se mantiene en pie tratando de hacer pasar un buen rato.

"El tema de la movilidad es muy difícil y hasta doloroso; he acabado la función con dolores que a veces se deben a un movimiento que no hice correctamente, o porque vengo de un trabajo de terapia donde se me lastimó un músculo. Hay dolores que son contracturas en el cuello y la espalda que sí son dolorosas", comenta.

A pesar del dolor que en ocasiones debe soportar el actor, enfatiza que es su profesión y su pasión hacer lo que hace y es lo que le da fuerza para seguir adelante, además del compromiso de darle felicidad a todos aquellos que pagan un boleto por verlo en acción.

"¿Cómo le hago?, bueno es mi profesión y en la tele y en el teatro no hay catarro, ni dolor de cabeza, ni nada, no puedo hablar como en una oficina y decir: ´ay, mire, estoy estornudando mucho y no voy´ o ´me duele mucho la espalda y no voy´, ahora sí que lo hago con muchas ganas, pero ahí vamos saliendo", apunta.

Bono comenta que, si bien la obra celebró 20 años de estar en cartelera, no ha sido fácil el regreso tras la pandemia, pero han tratado de aguantar lo más que se puede, a pesar de que ya son varias las obras que cancelan o suspenden funciones por los contagios.

"El teatro es un termómetro muy sensible, en sus entradas puedes ver la seguridad que hay a nivel social, el clima, muchas cosas; como no es un producto de primera necesidad porque la gente primero come, luego se viste y luego se divierte, entonces tienen que estar las cosas bien para hacer esto y sí está costando mucho trabajo", señala.

"A pesar de los problemas de movilidad que tengo, de la pandemia y de las tormentas atípicas seguimos con la obra y eso nos conmueve a Morris (Gilbert) y a mí para continuar", expresa.