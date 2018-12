Sheinbaum presenta candidatos para presidir Contraloría

La jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, presentó su terna de tres candidatos a presidir la Contraloría General de la Ciudad de México.

La terna está compuesta por Teresa Monroy, abogada en gestión pública; Juan José Serrano Mendoza, quien participó en el caso del Colegio Rébsamen, y Luis Antonio García Calderón, quien funge actualmente como director de Contralorías Internas de la Contraloría General.

En su última conferencia de prensa en su casa de transición, Sheinbaum Pardo indicó que los tres candidatos son personas con experiencia y honestidad comprobadas, y que aceptaron ser parte de la terna. La instrucción, dijo, es erradicar la corrupción en el Gobierno de la Ciudad de México.

La morenista indicó que su propuesta fue enviada al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, quien, en el ámbito de sus facultades, enviará la terna al Congreso de la Ciudad de México y decidirá a la persona que encabezará la Contraloría.

Sobre la actuación de Eduardo Rovelo Pico, actual contralor general de la Ciudad, la jefa de Gobierno electa afirmó que su gestión estuvo plagada de irregularidades.

"Nos parece que en muchos casos, la Contraloría actuó políticamente; es decir, no sancionó a funcionarios. En algunos casos hubo sanciones leves cuando, desde nuestra perspectiva, no eran de ese caso, o hubo sanciones exageradas para quien no coincidía.

"Lo que estamos planteando es que la Contraloría sea realmente un órgano de acompañamiento y de erradicación de corrupción en la Ciudad de México".

Intervendrán cruces viales

La jefa de Gobierno electa adelantó que en sus primeros 100 días de gobierno se intervendrán 35 cruces peligrosos en la Ciudad, con el objetivo de proteger a los peatones.

Uno de ellos, dijo, es el de Buenavista, donde convergen diversos medios de transporte público, como Suburbano, Metro y Metrobús.

Las intervenciones se basarán en mejorar la movilidad de las zonas y colocación de señalización.