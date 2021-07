Sheinbaum pide a jóvenes no "chapulinear" de alcaldía para ser vacunados contra covid

CIUDAD DE MÉXICO.- Las largas filas que se han visto en algunas macro unidades de vacunación de jóvenes de 18 a 29 se deben, en parte, a que acuden residentes de otras alcaldías o del Estado de México, con comprobantes de domicilio prestados y hasta "bajados de internet", de acuerdo con el gobierno capitalino.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aplaudió el entusiasmo de los jóvenes para querer vacunarse, pero les pidió respetar el orden de vacunación por alcaldías para que haya mayor orden, que no se sobrepase la demanda diaria y no se le quite la oportunidad a quienes residen en las alcaldías atendidas.