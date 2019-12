Sheinbaum: No me parece correcto que haya castigo público para Karen

CIUDAD DE MÉXICO.- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a hacer uso responsable de las redes sociales para que no ocurran casos como el de Laura Karen Espindola, aunque reprobó que haya un castigo público contra la joven.

"Es muy importante que las redes se sigan utilizando y que el gobierno tenga esta revisión de las redes, pero al mismo tiempo me parece que hay que utilizarlas de manera responsable, entonces no me parece correcto que haya este castigo público que se está haciendo, yo creo que todos debemos ser respetuosos, hay razones en cada una", comentó.

Aseguró que su gobierno trabaja en detectar las denuncias que se hacen en estos medios para agilizar las investigaciones incluso antes de que se realicen las denuncias formales ante los órganos conducentes, expuso que los protocolos se seguirán aplicando de la misma manera, sin embargo, pidió la colaboración de la ciudadanía para no hacer movilizaciones innecesarias.

"A mí me parece que las redes sociales son muy útiles que nosotros hemos desplegado un grupo muy importante dentro de la SSC, de la propia área de comunicación social de la Procuraduría que está revisando las redes sociales para detectar algunas denuncias que se hacen en redes y que no necesariamente se hacen en la Procuraduría", dijo.

Expuso que el tema de la violencia hacia las mujeres no es un chiste, no es una broma, pues ya se han tenido varios casos en donde lo que dijo alguna mujer en realidad no ocurrió, pero pidió a ser responsables con las denuncias. "No critico a estas mujeres sino sencillamente me parece que si queremos entre todos erradicar la violencia de género y en particular desde el gobierno de la Ciudad pues debemos ser muy responsables con las denuncias que hacemos, que no haya falsedad y que hagamos un uso responsable de las redes", comentó.