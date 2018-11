Sheinbaum habla de campaña pedagógica de tránsito

La jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, anunció que a partir del 6 de diciembre se lanzará una campaña pedagógica sobre las 10 reglas del buen conductor, para que se reduzcan las muertes y lesiones en hechos de tránsito y se mejoren la convivencia en las calles, con énfasis en los peatones y ciclistas.

Los puntos del decálogo son:

1. No rebasar el límite de velocidad.

2. No manejar alcoholizado.

3. No enviar mensajes de texto mientras se conduce.

4. Se prohíbe la vuelta continua con la luz roja del semáforo.

5. Respetar la distancia de un metro y medio con respecto a los ciclistas cuando se circule en alguna vialidad.

6. Respetar que en las áreas no señalizadas, el cruce de vehículos será de uno y uno.

7. Usar casco al conducir una motocicleta y el cinturón de seguridad en el caso de un automóvil.

8. No obstruir los pasos o cebras peatonales.

9. No cruzar con la luz amarilla del semáforo.

10. No estacionarse en doble fila.

Sheimbaum Pardo dijo que "hubo una consulta con expertos" para definir estos puntos y señaló que 75% de los accidentes tienen relación con el conductor.

Aclaró que ya existen sanciones en el Reglamento de Tránsito para estas conductas y el objetivo entonces es "hacer una campaña pedagógica en la que todos nos hagamos responsables en la convivencia en la Ciudad".

Aclaró que el próximo lunes presentará el plan de seguridad vial que sustituya al sistema de fotomultas.

El anuncio se pospuso luego que anoche nació la hija del próximo secretario de Movilidad, Andrés Lajous, quien encabeza esta estrategia.

En la presentación estuvieron Rodrigo Díaz, próximo subsecretario de Planeación de la Secretaría de Movilidad; Luis Ruiz, próximo director general de ingeniería de tránsito de la policía capitalina, y Mayra Cabrera, integrante del equipo del próximo secretario de Movilidad, Andrés Lajous.