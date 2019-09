Sheinbaum envió el peor Informe de Gobierno al Congreso: PAN

Ciudad de México.- El presidente del Partido Acción Nacional (PAN) capitalino, Andrés Atayde Rubiolo, consideró que, "sin exagerar", el Informe de Gobierno enviado por Claudia Sheinbaum al Congreso local "es el peor de la historia, porque no refleja la realidad que viven los capitalinos en materia de seguridad y económica", dijo.

Explicó que luego de analizar el Anexo Estadístico publicado como parte del Primer Informe de Gobierno, el panista pidió a la jefa de Gobierno hablar con la verdad, porque tan sólo en el rubro de seguridad las cifras incrementaron y los datos son terribles.

"El promedio de delitos del fuero común registrados en carpetas de investigación por tipo de delito muestra la crisis: los homicidios pasaron de 5.3 al 6.3; los delitos sexuales, de 7.1 al 17.1; los robos, de 310 a 319; el robo en transporte, del 0.2 al 10.6", comentó Atayde Rubiolo.

Añadió que por incidencia delictiva por tipo de delito de alto impacto por cada 100 mil habitantes, "la cosa está peor, pues pasamos en homicidios dolosos del lugar 22 al 19 a nivel nacional; en robo a negocio con violencia, del 16 al 6, y en lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, del 20 al 2. No lo digo yo, lo dicen sus propios datos", sostuvo.

"Esta es la situación de la inseguridad en la Ciudad de México. Sugerimos al gobierno capitalino que en el evento de su informe, simple y sencillamente nos hablen con la verdad", insistió.

Además, el líder del blanquiazul capitalino destacó que un dato preocupante es la situación que viven las mujeres en la Ciudad, toda vez que los feminicidios se han incrementado y cada víctima tiene nombre y apellido. No son un número más.

En materia de política social dejó en claro que Acción Nacional está a favor de los programas sociales, siempre y cuando "estén debidamente focalizados, no se dupliquen beneficiarios ni éstos se utilicen como clientelas políticas y cumplan con criterios de transparencia", soslayó.

"Como presidente del PAN en la CDMX no estoy en contra de los programas sociales, porque estoy convencido que el gasto público sirve, entre otras cosas, para ayudar a quienes más lo necesitan, lo que pido es que al ser recursos públicos, que los transparenten y nos digan cuál fue el beneficio social, porque si así fuera el caso, definitivamente, es un buen programa", comentó.

Y en materia económica, añadió, las cosas tampoco van bien, ya que en la Ciudad de México la tasa de crecimiento es negativa, pues es del -1.4%, que representa el peor registro para el primer año de un gobierno.

Por ello, Atayde Rubiolo estimó que a pesar de ser el Tercer Informe, no el Primero, de la jefa de Gobierno, los capitalinos siguen esperando resultados, y más que discursos, lo que se requiere son acciones.

"Hacemos un respetuoso llamado a la jefa de Gobierno a que, primero, no haga un nuevo derroche de recursos y sea congruente con la realidad que viven las y los capitalinos, y segundo, a que dé un informe veraz sobre la situación que guarda la Ciudad de México.

"Que no nos diga que la seguridad va mejorando, que no nos mienta con que hay crecimiento económico, que no nos cuente que el transporte es limpio y suficiente, y que no nos mareé con que su política social está funcionando", reiteró.