Sheinbaum: en 4 horas se aplicaron 10 mil 734 vacunas de Sputnik en CDMX

En videoconferencia, luego de recorrer cinco de las seis Macro Unidades de Vacunación en esas alcaldías, la mandataria local destacó que desde el inicio de la jornada "hubo bastante organización y los tiempos de espera no fueron mayores a 40 minutos".

Sobre las reacciones de la aplicación del biológico ruso, la funcionaria abundó: "No ha habido tampoco ningún tema grave, sencillamente algunas personas que por no venir desayunadas o alguna comorbilidad, tuvieron algunos problemas, pero en realidad se ha atendido de manera integral".

Sheinbaum agradeció a la gente que "respetó mucho" el orden por la primera letra de su apellido paterno –A y B-- y la hora que se les indicó mediante un mensaje SMS.

Y reiteró: "No es necesario que lleguen en la madrugada, hay suficientes vacunas, no tienen que esperar en el momento que lleguen. Que sigan, si recibieron su SMS, la cita que se les dio, y si no, por la letra de su apellido. No es necesario que hagan fila en la madrugada".

La mandataria capitalina aseguró que la instalación de Macro Unidades de Vacunación en espacios más grandes –a diferencia de las escuelas usadas para la vacunación la semana pasada-- y la logística seguida, incluido el macro simulacro hecho ayer, ha tenido mejores resultados, por lo que ya se piensa utilizar ese modelo en la aplicación de las siguientes alcaldías, aunque ello dependerá del tipo de vacuna que sea y la cantidad de población objetivo.

Hasta el corte de las 13 horas, en los dos módulos de Iztacalco se habían vacunado 4 mil 552 personas, en Tláhuac 2 mil 704 y en Xochimilco 3 mil 478, para hacer un total de 10 mil 734 dosis aplicadas. La vacunación seguirá los próximos días de 9 a 16 horas, hasta el 5 de marzo.