Shania se disculpa tras decir que habría votado por Trump

La cantante canadiense Shania Twain vuelve a los escenarios. Y lo hace con una polémica que no vio llegar y que está enfrentando a sus seguidores. En una entrevista, la cantante de country con más discos vendidos ha afirmado, que si hubiera podido votar en las presidenciales de Estados Unidos, lo habría hecho por el republicano Donald Trump. Hasta ahí todo conforme a la partitura que se puede esperar de una artista de country pese a que en Nashville, la cuna de ese género musical, traten de tomar distancia de cuestiones políticas. Pero el revuelo que desató le obligó a rectificar.

La controversia tiene su origen en un perfil publicado por el rotativo británico The Guardian coincidiendo con el arranque de la próxima gira de Shania. El comentario aparece justo al final del texto, en el penúltimo párrafo. "Habría votado por él porque, incluso siendo ofensivo, parece honesto", afirma la cantante. Explica que vota por sentimientos y el suyo es que los políticos no son transparentes.

"¿Quieres alguien directo o amable?", se pregunta, "No es que no puedas tener los dos. Pero si hubiera podido votar, no quiero porquería". Faltó tiempo para que su reflexión se hiciera viral. El nombre de la cantante se convirtió el domingo en tendencia mundial en Twitter. Y no precisamente porque sus seguidores respaldaran su reflexión sino que la recibieron con una mezcla de sorpresa y rabia. Emergieron etiquetas contra ella, del tipo #ShaniaTwainCancelled.

La cantante tuvo que salir a dar la cara tratando de contener la polémica. Reconoció que su reflexión fue torpe y explicó que le hubiera gustado contextualizar mejor sus palabras. "La pregunta me cogió desprevenida", dice. A partir de ahí, rectifica para afirmar que rechaza cualquier tipo de discriminación. "No comparto moralmente nada con este presidente", subrayó en su cuenta en Twitter.

Twain dice que estaba tratando de explicar que Trump, al no ser un político tradicional, había logrado presentarse a las elecciones de 2016 como una persona accesible con la que muchos estadounidenses podían verse reflejados. Pero insiste en que, en su caso, el magnate no es una figura que represente sus valores. "Eso no significa que le apoye", reitera, "hago mi música para unir a la gente. Mi camino será siempre el de la inclusión".

Pero mientras sus seguidores más progresistas se echan las manos a la cabeza, los conservadores lamentan que se dejara atropellar. Es otra muestra del clima de división que genera la figura de Trump en EE UU.

La gira de Shania Twain arranca el jueves en Tacoma (Washington). Es la cantante de country con más discos vendidos, gracias al éxito de títulos como Man! I Feel Like Woman o That Don't Impress Me Much. En septiembre publicó su primer disco tras 15 años de ausencia, Now. El divorcio de su primer marido, los problemas de voz y la batalla contra una enfermedad muscular le forzaron a apartarse. En la entrevista también habla de los abusos de su padrastro.