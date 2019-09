Shakira: "Piqué y yo no somos una pareja tradicional"

Shakira no suele conceder muchas entrevistas y cuando lo hace rehúye hablar de su vida privada, esa que comparte con Gerard Piqué desde hace más de un lustro. Pero ha hecho una excepción para la revista argentina Viva. "Nunca hemos sido una pareja tradicional. No es que tengamos un acuerdo escrito en el que nos repartimos las tareas, pero los dos somos padres muy involucrados y nos vamos manejando como podemos, apoyándonos mutuamente y también mucho en nuestras familias. No sabemos otra manera de hacerlo. A veces es difícil cuando uno no puede ver a los niños por un mes o más. Es duro, pero hacemos muchas llamadas por Facetime; así que estamos en constante comunicación, y eso ayuda." La pareja vive desde hace mucho tiempo entre rumores de ruptura. Los conciertos de su última gira han servido para acallar las noticias de crisis. Así, por ejemplo, desde el escenario en la gira mundial que se pasó por Barcelona, la cantante declaró: "Gracias por esta noche mágica. Gracias a esta tierra por darme a estos dos hijitos". Y mirando a su pareja dijo: "Y a ti. Me han hecho muy feliz".

La cantante ha vivido meses convulsos por la demanda a la que se tuvo que enfrentar junto con Carlos Vives por supuesto plagio del éxito La Bicicleta y por sus problemas fiscales en España. Shakira, el pasado mes de junio, intentó demostrar, en su declaración como investigada por fraude fiscal, que no residió en España hasta 2015, cuando escolarizó a su hijo Milan y empezó a construir algo parecido a una "familia tradicional" junto al defensa del Barça Gerard Piqué. Hasta entonces, era una "nómada sin raíces" -así se definió ante la juez- que vivía lo mismo en Nueva York que en Bahamas que, ocasionalmente, en Barcelona. La cuestión es clave en la causa que afronta por defraudar 14,5 millones a Hacienda: la Fiscalía considera que, entre 2012 y 2014, ya era residente en España y debía pagar aquí sus impuestos.

En la entrevista, la cantante asegura que ser mujer le ha puesto más difíciles las cosas. "El principal obstáculo que tuve en mi carrera fue ser mujer en esta industria en el momento que yo empecé, haciendo el género de música que hacía y en Latinoamérica. Creo que ni tengo que decirlo: por entonces no estaba tan democratizada la publicidad, no tenías una plataforma para ir compartiendo tu música vía Internet y que llegara a varios países a la vez... A mí me tocó coger la mochila e ir tocando puertas, y por cada una que me abrían, diez más se me cerraban en la cara. Tienes que tener mucha perseverancia en esta industria, por encima incluso del talento, y, sobre todo, mucho aguante", dice.

Su proyecto actual es la construcción de una escuela en Barranquilla. ¿Por qué no se dedicó a la política?, le preguntan. "No, ¡la política no me tienta en absoluto! Siento que puedo aportar mucho más estando donde estoy. Yo procuro trabajar con el gobierno sea cual fuere, porque la educación es un asunto en el que todos podemos concordar en su importancia para la paz, la estabilidad y la prosperidad."