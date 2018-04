Shakira y Maluma se confiesan

Por separado mueven millones de fans, juntos son un auténtico huracán que han demostrado que pueden hacer bailar a medio planeta con las canciones que han grabado juntos. Trap es su último éxito pero antes ya consiguieron una gran repercusión con Chantaje, dos temas cuyos videoclips también impactado por la elevada temperatura que trasmitían en ellos los dos colombianos.

Como parte de su colaboración musical, los artistas han concedido una entrevista a Billboard en la que desvelan algunos de sus aspectos más desconocidos.

Shakira por ejemplo afirma que su madre la acompaña a todos los conciertos, y Maluma cumple con la familia intentando que siempre que actúa alguien de la suya esté entre bambalinas para sentirse "como en casa". Shakira que iniciará su gira el próximo mes de junio,después de tener que aplazarla el pasado noviembre debido a problemas en sus cuerdas vocales, probará por primera vez en su carrera a viajar junto a sus hijos, Milan, de cinco años y Sasha, de tres. "Nunca he hecho una gira con niños y tengo curiosidad", afirma la cantante. "Quiero enseñarles un poco de lo que hago, aunque espero que a las ocho estén durmiendo mientras su madre trabaja". Una nueva experiencia que la intérprete todavía no sabe a ciencia cierta cómo va a manejar.

Maluma cuenta en el encuentro que además de ser fiel seguidor del fútbol, ser futbolista profesional fue su sueño. "Habría sido bueno", declara el cantante. Shakira, mujer de Gerard Piqué, jugador del Barcelona, conoce su afición y Maluma ha estado como espectador en uno de sus partidos, pero aprovechó la presencia de su compañera para lanzar una sugerencia: "Ójala me inviten a entrenar con ellos".

La cantante de Barranquilla por su parte se arranca con algunos consejos para esa hipotética carrera deportiva que ella debe conocer bien por la actividad de su pareja: "Comida sana, dormir bien y nada de salir de fiesta... ¿los vas a cumplir? Las risas de Maluma dejan abierto que sea capaz de cumplir con estos requisitos.

Shakira también dice que ella no se siente como un sex symbol. "Algunos días digo ´wou, qué buena estoy´, pero otros muchos son de pantalón de chándal y camiseta holgada", afirma, "Creo que todas las mujeres tienen ese lado camaleónico. Somos un poco madres, un poco profesionales, un poco sexy..., todas las mujeres tienen que equilibrar eso sea cual sea su edad".

Maluma aborda este aspecto de su vida con la misma naturalidad. "Yo no me despierto pensando que soy un sex symbol", dice el cantante de Medellín. "Busco algo más espiritual. Y si no quieres parecer un sex symbol sino una persona interesante las mujeres se sienten más atraídas", sentencia.

La pareja de artistas también comparten otra coincidencia. Ambos le han puesto música al Mundial de Fútbol, Shakira lo ha hecho en varias ocasiones, en 2006, 2010 (cuando conoció a Piqué) y en 2014. Maluma, será quien lo haga este año en la competición que tendrá lugar en Rusia, con el tema Colors, de Jason Derulo. La pareja logró más de dos mil millones de reproducciones en Youtube en 2016 con su colaboración en Chantaje, y en su nuevo encuentro para interpretar Trap, van por el mismo camino. La canción acaba de empezar su recorrido y ya van por más de 100 millones de reproducciones.