Shakira afrontará causa penal por fraude

Cd. de México.

La Agencia Tributaria de España cerró el caso sobre las cuentas de Shakira y determinó que la cantante defraudó presuntamente 14.5 millones de euros a Hacienda, entre 2012 y 2014, por lo que deberá enfrentar causa penal

La Fiscalía que lleva el caso informó a los representantes legales de la artista que en próximos días presentará una demanda ante un juez por tres delitos de fraude fiscal.



En el proceso que ha llevado hasta ahora la cantante, se argumenta que desde 2011 la colombiana radica en España y la ley determina que, si un ciudadano pasa la mitad del año en ese país, se le debe considerar residente a efectos fiscales, pero ella evadió esa obligación al simular radicar en Las Bahamas.



La defensa de la intérprete está en desacuerdo, ya que la Fiscalía no ha podido comprobar que ella pasa más de la mitad del año en España, pues ha tenido ausencias esporádicas que son consideradas en el artículo 9 de la ley tributaria y que la autoridad no está tomando en cuenta.



"Es la primera vez que se interpreta de esta forma. Primero tendrían que haber probado que vivía aquí, y no lo han hecho".



En un comunicado, los voceros de la estrella pop negaron que haya alguna deuda y expresaron la disposición de la artista a resolver el problema.



"(Shakira) tiene una actividad profesional muy intensa y fuera de España. Su estructura familiar es muy diferente de los modelos convencionales y ha sido intachable en todos los países en los que ha tenido que tributar".