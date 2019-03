Severos cambios en aduanas portuarias

Ciudad de México.

Las aduanas portuarias sufrirán cambios en sus operaciones. A partir de ahora, estos recintos fiscales estarán vigilados y controlados por dos órdenes federales de autoridad: la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Administración General de Aduanas adscrita al Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Ambas entidades acordaron un Programa de Transformación para las Aduanas Portuarias, consistente en fortalecer la seguridad portuaria y aduanera, la modernización de los sistemas tecnológicos, el fomento del desarrollo de Recintos Fiscalizados Estratégicos y la ampliación de horarios de atención de aduanas.

Ello, según dio a conocer la SCT, permitirá agilizar los procesos de operación aduanera dentro de los puertos.

Explicó que la estrategia forma parte del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de México, lo que permitió detectar por la vía de una amplia consulta en el sector portuario y un diagnóstico las necesidades para hacer más eficientes las operaciones de estos recintos, disminuir los tiempos de desalojo de la carga y garantizar la seguridad respecto a las operaciones portuarias y aduaneras a favor de los usuarios, el comercio exterior, el desarrollo regional y la relación Ciudad-Puerto.

Como parte de los cambios al Sistema Portuario Nacional, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y la Administración General de Aduanas, iniciaron un proceso de evaluación que permita fortalecer el desarrollo regional, la competitividad de los recintos marítimos, así como el combate a la corrupción.

En una primera instancia, los cambios se instrumentarán en el puerto de Manzanillo partiendo del diagnóstico de la situación en que opera para dotarlo -igual que al resto de los puertos- de soluciones ágiles y eficientes, frente a la exigencia de desahogo de los crecientes flujos de comercio exterior.

´Limpia´ en Migración y Aduanas

>El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno tiene en "alerta" al Instituto Nacional de Migración y las Aduanas, por lo que llevará a cabo una limpia en ambas instituciones luego de las denuncias de extorsión que han recibido de parte de visitantes extranjeros.

>"Estamos atendiendo esto, porque existe esta práctica de extorsión en el Aeropuerto, no generalizada no quiero decir que todos los trabajadores de Migración, pero si un grupo, incluso ya hay denuncias penales, por extorsión y se va a limpiar Migración, para que no haya extorsión a extranjeros en el Aeropuerto ni en ninguna frontera del país".

>Dijo que ya se está trabajando en ese sentido en Aduanas porque "hablando en los términos de semáforos, los tenemos en alerta, son dos instituciones que vamos a limpiar de corrupción, se va a acabar la extorsión en las dos".