Severo golpe de Parlamento a May

Londres, Inglaterra.

Cuando faltan tan solo 17 días, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea quedó sumida en el caos y en entredicho debido al doble golpe demoledor que el Parlamento asestó ayer al acuerdo de divorcio para el Brexit de la primera ministra Theresa May y a su autoridad como gobernante.

Los legisladores rechazaron el acuerdo por 391-242 después de que ignoraran las súplicas de May de que apoyaran el convenio y pusieran fin al caos político y la incertidumbre económica provocadas por el Brexit. Fue un menor margen, aunque no por mucho, en comparación con la histórica derrota de enero pasado por 230 votos, antes de que May lograra cambios del bloque.

Las principales autoridades de la UE advirtieron que la derrota legislativa aumentó la probabilidad de que se produzca una caótica salida "sin acuerdo", situación que podría afectar considerablemente a empresas y personas en Gran Bretaña y muchos de los 27 países restantes del bloque.

La aguda derrota por 149 despojó a May del control del curso del Brexit y lo cedió al Parlamento, donde persisten las divisiones en cuanto a los pasos a futuro.

May, demacrada y con voz gastada, reconoció un nuevo revés y confirmó que el Parlamento votará el miércoles sobre una salida sin un acuerdo. Si, como se anticipa, este punto no es aprobado, los legisladores debatirían el jueves si postergan el Brexit, un aspecto que también necesitaría también el visto bueno de la UE.

May advirtió a los legisladores que "votar en contra de marcharse sin un acuerdo y a favor de una extensión no resuelve los problemas que enfrentamos".

"La UE querrá saber en qué vamos a aprovechar el aplazamiento. Esta Cámara tendrá que responder esa pregunta. ¿Desea revocar el artículo 50 (que permite el Brexit)? ¿Desea efectuar un segundo referendo? o ¿desea la salida con un acuerdo que no sea este?

"Estas son decisiones poco envidiables", agregó.

La UE, que había advertido que no habría más cambios ni negociaciones si el parlamento desechaba el acuerdo, manifestó su exasperación frente a una nueva crisis del Brexit.

En un comunicado, la Comisión Europea dijo que los estados miembros "han hecho todo lo posible por alcanzar un acuerdo".

"Si existe una solución al actual estancamiento, solo puede encontrarse en Londres, y "la votación de hoy aumenta considerablemente la posibilidad de un Brexit ´sin acuerdo´", agregó.

El coordinador para el Brexit del Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt, señalo en un tuit: "La importancia del Brexit era recuperar el control. En contraste, Gran Bretaña se ha salido de control".

La derrota ocurrió después de que May y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunciaran el lunes cambios para superar las preocupaciones de los legisladores respecto a las provisiones que buscan garantizar que se mantenga abierta la frontera entre Irlanda, miembro de la UE, e Irlanda del Norte, integrante de Gran Bretaña después del Brexit.