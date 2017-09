Se va Iván Piris de Rayados a León

El ex lateral derecho de los Rayados, Iván Piris, llegó a un acuerdo y sí jugará con el León el Torneo Apertura 2017.



Luego de que su representante advirtió la semana pasada que Piris no quería ir al conjunto guanajuatense en calidad de préstamo como lo habían acordado los clubes durante el Draft, el paraguayo finalmente sí jugara con La Fiera.



El León anunció oficialmente la incorporación del ex jugador de la Roma y Udinese de Italia a través de su cuenta oficial de Twitter.



Poco antes, el presidente deportivo del Monterrey, Duilio Davino, mencionó que el jugador estaba cerca de llegar a un arreglo con el León, pese a que no cambio el carácter de la operación, pues el jugador fue prestado y sus derechos siguen perteneciendo a los Rayados.