Se tatúa aficionado del West Ham bandera de México

CIUDAD DE MÉXICO.- La expectación que ha generado Javier Hernández en Inglaterra llama la atención.

El pasado 11 de julio, un aficionado del West Ham tuiteó que si "Chicharito" llegaba a los "Hammers" se tatuaría la bandera de México en el trasero.

Ayer, el usuario @tappa1984 mostró en su cuenta de Twitter el tatuaje de la bandera tricolor con el siguiente mensaje: "Esto acaba de ocurrir. Chicharito, bienvenido a West Ham United".

Well this just happened... hi @CH14_ welcome to @WestHamUtd massive thanks to @DaveSulley for fronting the £ ???? @davidgold @karren_brady pic.twitter.com/0io3dlpzdO