Set de cintas inolvidables

París, la ciudad de los enamorados, la ciudad de la cultura mundial, la ciudad donde el cine se ha afianzado gracias a sus espectaculares calles, monumentos y museos, y uno de estos fue sin duda la Catedral de Notre Dame, la cual se incendió ayer lunes.

Por esa razón aquí te dejamos algunos de los filmes que utilizaron como escenario o en cameos el monumento gótico más famoso del mundo:

El Jorobado de Notre Dame

Basada en la novela de Vïctor Hugo, (Nuestra señora de París, 1831), la cinta cuenta la historia de Esmeralda una joven y bella gitana que se topa con Quasimodo, un jorobado sordo y desfigurado ser que vive en lo alto del campanario de la Catedral de Notre Dame y que no pude mostrarse en público debido a que el archidiácono Claude Frollo lo mantiene en el encierro.

Dicha adaptación se ha llevado a la pantalla grande en varias ocasiones, la primera fue en 1939 y fue interpretada por Charles Laughton, actor estrella del cine mudo en dicha época. En 1956 Anthony Quinn se puso en la piel de Quasimodo y como Esmeralda fue Gina Lollobrígida. En 1982 Anthony Hopkins y Derek Jacobi volvieron hacer su versión, pero esta vez sólo para la televisión inglesa. Para 1996 Walt Disney Pictures adaptó la historia en seres animados para que los niños la conocieran.

Van Helsing

En esta cinta que cuenta las aventuras del caza vampiros y enemigo del Conde Drácula, Van Helsing (Hugh Jackman) tiene que unir fuerzas con Ana Valerious (Kate Beckinsale?) para acabar con el malvado líder de los seres de la noche. Y apesar de que en esta película se centra en Transilvania, el inicio de la película se va a Van Helsing dentro de Notre Dame persiguiendo a Mr Hyde, alter ego del Dr, Jekyll.

The Three Musketeers

Basada en la historia de Alexandre Dumas, cuenta las aventuras de Athos, Porthos y Aramis quienes son prodigiosos espadachines que pertenecen al cuerpo de mosqueteros del rey Luis XIII de Francia (1610-1643). Estos guardianes de la corona conocen a D'Artagnan un joven, pero virtuoso con la espada que se une a ellos.

Dicha novela, también ha sido adaptada para la pantalla grande en diferentes ocasiones ya que desde 1921 hay registro de estas aventuras donde Notre Dame es retratada como escenario. De las más recientes es la cinta que no tuvo muy buenos comentarios "The Three Musketeers" (2011) dirigida por Paul W.S. Anderson. Basada en la misma historia, pero con diferente nombre es "El Hombre de la Máscara de Hierro" (1998) donde Randall Wallace reúne a actores de la talla de Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovich, Gérard Depardieu y Gabriel Byrne.

Midnight in Paris

Woody Allen fuera ya de Nueva York y su vida, retrata a la Ciudad Luz en todo su esplendor con la historia de Gil Pender (Owen Wilson) quien es un guionista y aspirante a novelista. Vacacionando en París con su prometida Inéz (Rachael Mc Adams), él realiza una gira solo por la ciudad. En una de sus excursiones nocturnas, Gil se encuentra con un grupo extraño pero familiar que lo hacen viajar de regreso en el tiempo para tener una noche con los iconos del arte y la literatura de la era del jazz. Entre más tiempo pasa Gil con estos héroes culturales del pasado, más insatisfecho está del presente. Aquí se ve en algunas escenas a la emblemática Catedral así como la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

>La Catedral de Notre Dame era un punto obligado de visita para los turistas por su importancia artística y cultural ahora el mundo llora tras su colapso; por esa razón recordamos algunos de los filmes que utilizaron como escenario o en cameos este monumento gótico que es el más famoso del mundo.





