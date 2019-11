Sesionan entre arroz, albóndigas y pescado

CIUDAD DE MÉXICO.

Las meseras observan las comandas, hacen cuentas, revisan cifras. Se ven cansadas, pero más decepcionadas, pues diputados y alcaldes se van sin dejar propina. Todo el restaurante se pone al servicio de los legisladores y la retribución resulta nula. Hay que perseguir a algún edil y afrontar hasta empujones de los guaruras. El Sanborns de Fray Servando se convierte en la sede alterna, cuando los campesinos y los maestros cierran los accesos a la Cámara de Diputados. El establecimiento tiene cerca de 500 metros cuadrados y parece ser un espacio más efectivo que el complejo de San Lázaro, ayer sitiado por más de 5 mil manifestantes. Una mesera no deja de revisar las comandas, no sea que otra vez alguno de los diputados o sus empleados se vayan sin pagar, como ya le sucedió en otras ocasiones. Desde las 9:00 horas y hasta el anochecer, el restaurante es centro de negociaciones de legisladores con productores y alcaldes, sede de la Junta de Coordinación Política, comedor de empleados y punto de reunión de diputados que esperan a que se abriera la Cámara.

Con el recinto bloqueado, el coordinador de Morena, Mario Delgado, se reúne ahí con los productores del norte y les recibe su propuesta de 24 mil millones de pesos para reponer al campo. Parece mucho para un Gobierno austero, pero algo habrá que ceder sí Morena quiere liberar la Cámara y aprobar a tiempo el presupuesto.

Entre desayunos con huevo, café y jugos, Delgado reconoce que tiene que cruzar con la Secretaría de Hacienda cuánto es lo que se puede ofrecer a los productores. Con Delgado están dirigentes de la Confederación Nacional Campesina, de El Barzón y de la Central Campesina Independiente, entre otras organizaciones. El diputado priista y dirigente de la CNC, Ismael Hernández Deras, le sugiere a Delgado que haya pronto una propuesta del Gobierno, porque si no se corre el riesgo de que la Cámara no pueda sesionar a tiempo para aprobar el presupuesto. La reunión acaba y el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar, reconoce que están pateando el bote, porque aún no se sabe cuánto le podrán dar al campo de extra.

Las meseras siguen apuradas sirviendo y evitando que alguien se vaya sin pagar. "Cuando vienen a los diputados, siempre hay más trabajo, pero no siempre se refleja en la propina", dice la que atiende a Ramírez Cuéllar, quien mata el tiempo en espera de la siguiente reunión.

Después de los campesinos pasan los alcaldes y llegan los integrantes de la Junta de Coordinación Política, así como la presidenta de la Cámara, Laura Rojas. Empieza la hora de la comida y las meseras caminan con dificultades entre asistentes, que siguen de cerca una reunión que se prolonga más de 2 horas. Por fin, diputados y alcaldes llegan a un primer acuerdo y la sede alterna es testigo de los avances en el reparto del presupuesto 2020. Y ahora a comer todos, parece ser que fue el primer consenso. Delgado invita en otra mesa a Laura Rojas, y a los coordinadores del PAN, PRD y MC y de sus aliados del PES y PT. Delgado pide unas albóndigas del menú ejecutivo, al igual que el petista Reginaldo Sandoval, Rojas ordena la carta una milanesa y Tonatiuh Bravo y Verónica Juárez, coordinadores de MC y PRD, optan por un pescado y arroz blanco.

En las mesas aledañas algunos alcaldes también piden del menú. Pozole, carne asada, enchiladas, agua de jamaica que llevan las meseras, estresadas en su ir y venir de la cocina. Delgado se levanta de la mesa, pide la cuenta y se la pasa a su asistente. Se va el morenista y junto con él su séquito de administrativos y personal de prensa. Las meseras hacen sumas de las mesas que atendieron. Se hace realidad el temor. Las cuentas acumuladas dan más de 6 mil 863 pesos. Pero ellas ya ni se sorprenden, diputados y alcaldes se van y ni propina dejan. Ahora tienen que ajustarse con los de la cocina, que también reclaman su parte. A ver cuándo vuelven los diputados al restaurante, pues este miércoles la Cámara baja también estará cerrada.