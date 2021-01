Servidores de la Nación sí pueden ser vacunados; no es un abuso: López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los Servidores de la Nación pueden recibir la vacuna contra covid-19, informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Durante la conferencia de este sábado para informar sobre la situación de la pandemia de coronavirus, el funcionario fue cuestionado sobre los reportes de medios locales, que han denunciado que estos brigadistas del gobierno federal han recibido la vacuna sin ser personal médico que está en la primera línea del combate al virus.

En un principio, López-Gatell pidió a la prensa documentar y denunciar formalmente estos intentos de saltarse la fila y no difundir "chismes".

Sin embargo, minutos después reconsideró su postura y aclaró que los Servidores de la Nación, personal adscrito a la Secretaría de Bienestar dedicado a la aplicación de los programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sí pueden ser vacunadas.

"Los Servidores de la Nación forman parte de las Brigadas Correcaminos. Son, de hecho, quienes coordinan las Brigadas Correcaminos, y está indicado en el plan de vacunación que los miembros de la Brigada también sean vacunados.

"También para que ustedes no se sorprendan por falta de información, con mucho gusto se las proporcionamos, las personas servidoras de la nación son parte de la Brigada Correcaminos y está considerado que sean vacunadas. No es una anomalía, no es un abuso. Es parte de lo que está planeado".

El Operativo Correcaminos

Un día antes, López-Gatell definió el Operativo Correcaminos como un programa especial de la acción extraordinaria en materia de salubridad general para la vacunación contra covid-19.

"El operativo Correcaminos echa mano de todo el aparato del Gobierno de México y en esencia de todo el Estado nacional para poder vacunar lo más rápidamente posible", definió el subsecretario en la conferencia del viernes.

"En las zonas rurales dispersas, efectivamente es donde existe el mayor reto en términos del desplazamiento territorial, estamos hablando de que hay comunidades que están a 14 horas de recorrido en un transporte a lo mejor animal, incluso tomar un caballo, un burro y lanzarse a la sierra a ir a vacunar.

"Pero tenemos esta infraestructura que son los Centros Integradores, como explicó el presidente hace un par de días. Los Centros Integradores del Bienestar no son edificios, no son instalaciones físicas, son colectividades, son asambleas populares que permiten la toma de decisiones y la vinculación social, particularmente en el medio rural.

"Hay más de 10 mil centros integradores a lo largo de estos dos años han estado trabajando afanosamente nuestros colegas de la Secretaría del Bienestar, precisamente con los Programas del Bienestar del Gobierno de México para llevar a cada rincón del país estos Programas de Bienestar", detalló López-Gatell.

Uno de los más emblemáticos y de mayor cobertura, añadió. es el programa de asistencia económica a los adultos mayores, de transferencias financieras a las personas adultas mayores, y esto es lo que nos permite tener este despliegue territorial tan efectivo y tan eficiente.

"Entonces, esto es lo que estaremos haciendo. Recordar que la Brigada Correcaminos tiene una composición mixta, hay personas que representan justamente esa infraestructura y servicios humanos del bienestar, hay personal de salud. No debe haber duda alguna, las brigadas de vacunación Correcaminos tienen personal de salud, quien vacuna es personal de salud y el resto de la brigada ayuda a vincular".