Series y películas para disfrutar

EL ASESINO SIN ROSTRO

Michelle McNamara fue una autora especializada en crímenes que se obsesionó con el caso de un violador y asesino que aterrorizó a varias poblaciones de California durante los años 70 y 80.

Toda su investigación la publicó en su libro "I´ll Be Gone in The Dark", que nunca llegó a ver publicado porque murió durante el sueño en abril de 2016, víctima de una sobredosis accidental de medicamentos para combatir el insomnio por estrés que el caso le provocaba.

La miniserie El Asesino sin Rostro ofrece una revisión detallada de sus hallazgos, con testimonios de la propia Michelle y de amigos y colaboradores que estuvieron cerca de ella, así como de algunas de las víctimas que sobrevivieron a los ataques del violador, capturado en 2018 gracias a los descubrimientos de la autora y que estuvo libre durante décadas gracias a irregularidades en las averiguaciones.

La narrativa es casi hipnótica, amena e impactante. Da la impresión de estar en una charla directa con McNamara, compartiendo los avances de su investigación y la pasión con la que hacía su trabajo.

Imperdible para los espectadores que gustan de los temas de investigaciones criminales y los interesados en documentales.

CUANDO ELLAS QUIEREN

Es el tipo de producto que sobrevive gracias al carisma de sus estrellas. Si bien la historia es de receta de cocina, y muy predecible, el talento involucrado logra colocar la cinta por encima del material de origen. Un grupo de amigas de la tercera edad decide leer en su club de lectura la saga de "50 Sombras".

En el grupo hay de todo: una viuda, una divorciada, una casada y una que nunca quiso tener una relación formal. Gracias al libro las cuatro empiezan a explorar el sexo y descubren que para el amor no hay edad. La razón para ver la cinta es el carisma y talento de sus estrellas: Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen y Mary Steenburgen. Ellas son la razón para ver la película y arrancarán risas hasta del mas gruñón.

EL MINISTERIO DEL TIEMPO

Una institución secreta del Gobierno español tiene como misión prevalecer y salvaguardar la historia, tal como la conocemos actualmente, mediante viajes en el tiempo a diferentes épocas.

Ante la existencia de grupos delictivos que quieren cambiarla para su beneficio, es necesario formar una nueva patrulla donde destacan un soldado de 1569, la primera mujer universitaria de España de 1890 y un enfermero de la actualidad. Entre ellos y sus dirigentes hacen que la serie sea realmente adictiva, además de que la ambientación de cada época es excelente, con un vestuario impecable y recreaciones de hechos históricos.

Permite conocer la historia española y emocionarte con las peripecias de los protagonistas y su visita al pasado para lograr la misión.

A lo largo de las 4 temporadas puedes viajar con ellos y conocer un poco más a Pablo Picasso, Francisco de Goya, García Lorca, el General Franco, Cristóbal Colón, Isabel La Católica, Miguel de Cervantes, Felipe III, Napoleón y el gran pintor Diego de Velázquez.