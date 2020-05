Series, programas y muchas películas

THE FINAL TABLE

Todo el Mundo a la Mesa es una emisión que lleva a otro nivel, para bien y para mal, la experiencia que ofrecen otros como los exitosos Master Chef y Top Chef.

Reúne a un grupo de 24 prestigiados cocineros profesionales de diversos países, compitiendo en parejas, por formar parte de "La Mesa", el selecto grupo de los mejores del mundo.

Cada episodio está dedicado a una nación y consta de dos partes: una primera fase en la que el jurado lo forman un crítico culinario y dos celebridades locales que eligen a las tres mejores y las tres peores parejas.

Estás últimas tienen que volver a cocinar para un emblemático chef del país en cuestión, uno de los nueve de "la mesa", que decide quiénes siguen en la competencia y que par se va.

Por ejemplo, el primer programa está dedicado a México. El jurado son Martha Higareda, Julio César Chávez y la crítica Mariana Camacho. El chef nacional es el renombrado Enrique Olvera, del restaurante Pujol.

De esa manera el recorrido incluye España, Gran Bretaña. Brasil, India, Estados Unidos, Italia, Japón y Francia.

Lo bueno: el elenco, porque de verdad todos pertenecen a la realeza gastronómica del mundo.

Lo malo: le falta la emoción de la experiencia colectiva y la anticipación que se genera por la frecuencia.

Lo mejor: resulta interesante asomarse a técnicas, platillos y referencias de clase mundial.

La recomendación: no lo veas con hambre.

VIUDAS

U

n grupo de mujeres cuyos maridos murieron en un atraco criminal deben seguir la labor de sus esposos. La cinta te tiene al borde del asiento, con un ritmo maravilloso y actuaciones de primera línea encabezadas por la maravillosa Viola Davis. Dirigida por el británico Steve McQueen, quién ganó el Óscar de Mejor película por 12 Años Esclavo, el filme sigue a varios personajes y se da tiempo de desarrollarlos. En un género tan recurrido como los grandes atracos es refrescante ver una historia contada con toda seriedad y con un realismo que implica llevar a los personajes a las últimas consecuencias. De preferencia no lean nada de la cinta, para que los giros los agarren por sorpresa.

Estas viudas más que un pésame merecen un aplauso.

EL HOYO

"

La verdad he tenido mucho trabajo en el estudio, pero sin duda me he dado tiempo para ver series, como La Casa de Papel, me gustó. Y de películas te puedo decir El Hoyo.

"Es de esos filmes que tiene todo: buen guión, fotografía, actuación, además todo hecho en un espacio... con muy pocos actores, cruda, de repente deja ver la rudeza del ser humano. Me gustó todo".