Series por estrenar

La plataforma de entretenimiento Amazon Prime Video recomienda al público ponerse al corriente con las series que tendrá disponibles este mes.

Como por ejemplo la primera y segunda temporada de "The Grand Tour", cuyos nuevos capítulos de este programa sobre aventura, emoción y amistad, se estrenarán el 18 de enero, de acuerdo con un comunicado.

Asimismo está disponible la primera serie Prime Original Mexicana: "Diablo Guardián", que está basada en la galardonada novela del escritor Xavier Velasco y que cuenta la historia de "Violetta" (Paulina Gaitán), una mujer joven que huye de México para iniciar su vida de nuevo en Nueva York.

MUCHA DIVERSIDAD

Mientras que el "reality show" "LOL: Last One Laughing" muestra una competencia presentada por Eugenio Derbez, quien lidera a 10 reconocidos comediantes mexicanos, quienes luchan por una oportunidad de ganar 1 millón de pesos.

En "American Gods", el exconvicto "Shadow Moon" (Ricky Whittle) vaga por un mundo que no entiendE, a la deriva por la trágica muerte de su esposa; lo que no sabe es que su vida está a punto de cambiar después de que conoce a un audaz y carismático hombre llamado "Mr. Wednesday" (Ian McShane), quien le ofrece un trabajo como guardespaldas.

Igualmente están disponibles de la primera a la cuarta temporada de "Bosch", basada en las novelas "best-seller" de Michael Connelly.

Otras más

>"Un extraño enemigo"

>"Goliath"

>"Homecoming"

>"Tom Clancy´s Jack Ryan"

>"The Man in the High Castle"

>"The Marvelous Mrs. Maisel"