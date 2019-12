Series de esta década

Hoy la vida no se concibe sin las series de televisión, convirtiéndose en uno de los temas de conversación obligados. Por eso, muchas plataformas han decidido entrarle a la competencia por la audiencia y vaya que han logrado mover de un lado a otro a los consumidores.

A continuación te compartimos algunas de las 10 series que han marcado esta década o que han culminado en ella. ¿Cuáles agregarías?

1- GOT, "Game Of Thrones" (HBO). Tal fue el éxito mundial de esta serie, que el final se transmitió en salas de cine. Se convirtió en la serie con más nominaciones al Emmy en la historia. Este 2019 recibió 32 nominaciones para una sola temporada, sumando 161 en su historia. Inició transmisiones en 2011 y concluyó en 2019. También ganó como la serie más descargada de la historia.

2.-"The Big Bang Theory" (Warner Bros). El 16 de mayo de 2019 terminó una de las series más queridas de la década pasada. Luego de 12 temporadas estas historias terminaron con mensajes contundentes: el poder de las mujeres en la ciencia, el amor y la complicidad.

3. – "House of Cards" (BBC/ Netflix). Esta fue una de las series emblemáticas de la década. ¿Por qué? Debido a que no es la típica historia del bien y el mal. Escarba en lo profundo de la política, de los seres humanos, de las ambiciones, de las lealtades, etc. La serie no volvió a trabajar en su última temporada con su protagonista Kevin Spacey ya que se hizo público el acoso del actor. En México hasta hubo políticos que copiaron el estilo de la serie para promocionarse.

4.- "Stranger Things" (Netflix). No se puede pensar en el éxito de esta serie sin el personaje de Eleven y su grupo de amigos. La historia también cuenta con la actuación de Winona Ryder. En julio de este año, Netflix informó que 40.7 millones de cuentas habían visto la serie del 4 al 8 de julio; 18.2, en ese tiempo, habían acabado la temporada, más que cualquier serie o película en sus primeros 4 días.

5.-"Black Mirror" (Netflix). Muchas cosas de la vida real parecen un capítulo de "Black Mirror", o al revés. Esta serie ha tenido popularidad mundial por ser perturbadora, un crudo espejo del mundo actual. En 2018 lanzaron la película interactiva "Black Mirror: Bandersnatch", donde el público podía elegir distintos finales de acuerdo a las decisiones del espectador, lo que creó múltiples opiniones al respecto y puso a la historia en el ojo mundial, como muchos de sus capítulos. Inició transmisiones en 2011.

6.- "La reina del Sur 1 y 2" (Telemundo). En 2011 comenzó una de las series más populares de la televisión: "La Reina del Sur". Basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte, su primera temporada tuvo un presupuesto de 10 mdd, convirtiéndola en la inversión más alta de Telemundo. Además de encumbrar a Kate del Castillo, la empresa decidió hacer la segunda temporada que se estrenó en abril de 2019.

7.-"13 Reasons Why" (Netflix). En 2017 se estrenó otra polémica serie debido a que gira en torno al bullying y al suicidio. Semanas después de su estreno en marzo de ese año, la búsqueda de la palabra "Suicidio" aumentó en Google en un 19%, así como líneas de ayuda y formas de cometer suicidio, lo que generó un gran tema de conversación.

8. - "Final de Breaking Bad" (Sony Pictures). Muchos dicen que esta es una de las mejores series de todos los tiempos. En 2013, la historia protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul llegó a su final con muy buenas críticas por retratar un mundo de necesidades, adicciones y narcotráfico, así como sus consecuencias. En 2019, por el éxito y la nostalgia, lanzaron "En el camino" vía Netflix, que continúa después del final de la serie. También surgió la precuela "Better Call Saul" en 2015.

9.- "The Walking Dead" (AMC). Esta fue sin duda una de las principales series de la década y así como ha estado en la cima de los episodios más vistos en televisión, también ha caído y registrado momentos más bajos de audiencia. De acuerdo a Variety, el primer episodio de la quinta temporada reunió 17. 3 millones de Televidentes. Sus peores capítulos han tenido 7 u 8 millones de espectadores.

10.- "American Horror Story" (FX). De 2012 a 2018 cosechó 18 nominaciones, nueve a los Globos de Oro, entre otras nominaciones. Inició transmisiones en 2011 y tuvo nueve temporadas. Lady Gaga apareció en esta serie.

Bonus. "La maldición de Hill House". Netflix se encargó de hacer justicia para todos aquellos que por años han salido decepcionados del cine. Hay miedo, incertidumbre, pasados que pesan, problemas familiares y demás. Se estrenó en 2018 y ya se ha anunciado que tendrá una nueva temporada basada en el libro "Otra vuelta de tuerca". "Chernobyl", producida por HBO y Sky, es otra de las series que ha sido considerada de las mejores de los últimos años.