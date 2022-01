"Seriedad", le pide Margarita Zavala a AMLO

"Ahí está, es una mujer con sus bustos muy evidentes, es la patria", dijo y preguntó: "¿Cómo conocen al monumento? Como ´la chichona´, porque... Bueno, ya se los dejo. Entonces no quiero tampoco así. ¿Para qué las estatuas?".

Esto lo dijo a propósito de la estatua en su honor que organizaron habitantes del municipio de Atlacomulco, Estado de México, y que al día siguiente de su develación fue derribada.

Pero el uso de esa palabra no le gustó a la esposa de Calderón, quien en su cuenta de Twitter le pidió seriedad al señor presidente, junto con el fragmento de esta anécdota contada por el presidente, editada en un clip de 21 segundos por el tuitero Vampipe.

Seriedad señor Presidente, seriedadpic.twitter.com/CSjWBFbjww — Margarita Zavala (@Mzavalagc) January 3, 2022

AMLO y la estatua

Antes de terminar la mañanera, López Obrador les envió un mensaje a los habitantes de Atlacomulco que organizaron la colocación de la estatua.

"Decirles que los quiero mucho y que les agradezco mucho por su iniciativa, que son mis amigos del alma, como millones de mexicanos que son mis amigos del alma, que los queremos mucho y que amor con amor se paga, pero que tomen en cuenta que yo he expresado de que no quiero que pongan a calles, a parques, a bibliotecas, a escuelas, mi nombre, ni quiero que tampoco me levanten ninguna estatua. No quiero nada de eso. Lo he expresado varias veces".

Aseguró que, si ellos le hubieran preguntado, los habría convencido de no hacerlo, pero como ellos la hicieron o la mandaron a hacer, aunque ya la derribaron, "los que lo hayan hecho, eso es secundario", sino lo importante es decirles que no se sientan mal, que agradece sus buenas intenciones, pero que le hagan caso, porque no le gusta nada relacionado con la vanidad o el culto a la personalidad.