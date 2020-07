Serie mostrará búsqueda de vacuna contra el coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO

El proyecto del director y guionista Adam McKay (recordado por series como "Succession" y largometrajes como "Vive") será, de acuerdo con información del portal Deadline, una adaptación del libro de no ficción "The First Shot", del escritor del New York Times Brendan Borrell, cuya trama se centrará en la carrera por encontrar la vacuna.

El libro aún no tiene fecha de publicación pero Borrell ha escrito sobre la reciente pandemia para National Geographic, Wired y Science.

La próxima producción con HBO (aún sin nombre oficial) será en formato de miniserie o serie limitada y además de McKay (quien la desarrollará a través de su compañía Hyperobject Industries), Todd Schulman y Borrell serían productores ejecutivos.

McKay además tiene otros proyectos en proceso como las series limitadas sobre los Lakers de Los Ángeles de los años ochenta y una adaptación de la galardonada "Parasite" de Bong Joon Ho.