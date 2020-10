Serie de Selena lanza adelanto y anuncia fecha de estreno

"Selena: La Serie" compartió la fecha de estreno y teaser de una historia que retrata la transición a la madurez de Selena Quintanilla en el momento en que sus sueños comienzan a hacerse realidad, cuando ella y su familia deben tomar decisiones cruciales y desgarradoras para sortear los altibajos del éxito, las pérdidas, el amor y la música.

La primera entrega de esta serie de dos partes, llegará a Netflix el 4 de diciembre de 2020.

Antes de convertirse en la reina de la música tex-mex, Selena Quintanilla era una joven de Texas con grandes sueños y una voz impresionante. El drama en dos partes "Selena: La serie" explora la transición a la madurez de esta intérprete sin igual: desde sus inicios cantando en pequeños eventos en Corpus Christi con su familia, hasta su transformación en una de las artistas latinas más exitosas de todos los tiempos, así como los años de esfuerzo y sacrificios que los Quintanilla tuvieron que pasar antes de que el meteórico ascenso a la fama de Selena se hiciera realidad.

Con la producción ejecutiva de Jaime Dávila, Rico Martinez, Hiromi Kamata, Suzette Quintanilla, Simran A. Singh y Moisés Zamora, "Selena: La serie" fue creada por Zamora, con Don Tod ("This Is Us") como consultor, cuenta con Christian Serratos, Gabriel Chavarria, Ricardo Chavira, Noemi´ Gonzalez y Seidy Lopez en el elenco protagónico.