Serie de Disney+ explora el alma de astronautas

Sin embargo, en esta versión que llega a Disney+ este 5 de febrero, dividida en 8 capítulos, se abordarán los claroscuros detrás de cada uno de los miembros del equipo, mostrando el lado más humano y real de estos héroes.

"Pensamos en ir mucho más profundo con estos personajes, algo que la película, aunque es icónica (fue nominada a cuatro premios Óscar), no tuvo el tiempo para hacer.

Y pudimos encontrar la forma de ser muy respetuosos con eso y aún así presentar una nueva perspectiva y cavar en el drama dentro de cada uno de ellos.

"Son, obviamente, héroes icónicos, con todo lo que implica esa palabra, pero lo que nos interesaba no era contar la historia de estos héroes, sino de estos hombres, lo que hizo que inmediatamente se sintiera universal. Ya no era acerca del porqué fueron al espacio, eso ya está ahí afuera, sino acera de quién es esa persona'", explicó Jennifer Davisson, presidenta de Appian Way, productora de Leonardo DiCaprio, a cargo de la nueva entrega, El formato serial también brindará una oportunidad para adentrarse detalladamente en la vida personal de cada uno de estos personajes, lo que incluirá explorar también en los roles de sus esposas y su importancia.

"Estos hombres sólo pudieron seguir y hacer esto gracias a sus ellas, incluso la NASA sólo consideró hombres que estuvieran casados y con relaciones estables, porque entendían que sería eso lo que los llevaría a lograr cumplir con su misión. "Estas mujeres, definitivamente, fueron su mano derecha. Sin ambas partes, todo se hubiera caído. Eran primordiales en sus vidas como astronautas y como hombres", destacó Shannon Lucio, quien da vida a Louise Shepard en la ficción.

Protagonizada por Patrick J. Adams, Jake McDorman, Colin O'Donoghue, Eloise Mumford, James Lafferty y Nora Zehetner, entre muchos otros, la producción estrenará un episodio cada viernes, culminando el 26 de marzo.

"Lo que hace única a esta serie es que toma una historia que hemos escuchado antes, pero le da la vuelta mostrando el otro lado de la moneda.

Si vimos el lado brillante, ahora veremos el oscuro. "Y no desde un punto de vista negativo, sino, simplemente, mostrándonos a todos que las cosas buenas en estos hombres están en todos nosotros, sólo tienes que aferrarte a ello", agregó Lucio.

ASÍ LO DIJERON "Lo que es especial de esta serie es que humaniza a estos dioses, los trae de vuelta a la tierra y nos recuerda que esa valentía y fuerza está en todos nosotros". - Shannon Lucio, actriz "Quisimos ir debajo del reluciente exterior de estos héroes y, realmente, descubrir quiénes son, qué vacío están intentando llenar, porque son hombres extraordinarios, pero sacrifican mucho para este sueño". - Jennifer Davisson, productora ejecutiva.