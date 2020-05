Serie A, con fecha de la reanudación

A pesar de ser uno de los países más golpeados por la pandemia del coronavirus, Italia ya fijó fecha para que vuelva la Serie A, una de las Ligas de mayor nivel en el planeta.

Vincenzo Spadafora, ministro de deportes de ese país, informó que el sábado 20 de junio está marcado en el calendario para efectuar la reanudación del circuito liguero.

Sin embargo, los aficionados al Calcio no deberán esperar hasta ese día para ver a los equipos más importantes; de acuerdo con el dirigente, el plan de regreso también incluye a la Coppa Italia, que se quedó en semifinales. Éstas se jugarán el 13 y 14 de junio (Milan vs Juventus e Inter vs Napoli).

Cuando la Liga italiana se detuvo, la Juventus de Cristiano Ronaldo lideraba la tabla general con 63 unidades, una más que el Lazio, su más cercano perseguidor.

La Serie A se reactivará sólo tres días después de la Premier League (17 de junio), según lo dado a conocer por las autoridades del balompié inglés.