Serían sólo 3 estadios sedes de México en Mundial de 2026

Cd. de México.- Que ni se apunte alguno más, el Estadio Azteca, la casa de las Chivas y la cancha de Rayados son los únicos inmuebles a ser sedes mundialistas en el 2026.



La FMF confirmó a CANCHA que los tres escenarios serán los que se inscriban en el proyecto de candidatura conjunta con Estados Unidos y Canadá y que presentará a la FIFA en el proceso para obtener la organización de la Copa del Mundo.



Por México solo esos tres y ni uno más.



"Son el Estadio Azteca; Monterrey, el estadio de Rayados; y Guadalajara, el estadio de Chivas. Son los que estamos proponiendo porque cumplen con lo que hasta ahora sabemos va a incluir el cuaderno de cargos. Son los que cumplen, con los que no se requiere hacer una inversión adicional ni siquiera en infraestructura aeroportuaria, hotelera o cualquier otra. Hablamos de una candidatura responsable y sustentable", especificó Guillermo Cantú, secretario general de la FMF.



"Muchas cosas pueden pasar en 9 años, pero no se pretende en Estados Unidos y en México, en Canadá es diferente, pero en México no pretendemos que se hagan inversiones millonarias para poder aspirar a ser sede de la Copa del Mundo, al contrario, creemos que porque lo tenemos lo hacemos. Lo vamos a aprovechar y a armar un fiestononón espectacular".



Cantú integró una comitiva de la FMF que se entrevistó con el jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, el miércoles por la noche, donde se oficializó la candidatura de la capital del País para albergar el Mundial.



En representación del organismo rector del futbol mexicano estuvo también su presidente, Decio de María.



"Nos fue muy bien, tanto el Gobierno de la Ciudad como nosotros estamos muy emocionados de que el Estadio Azteca pudiera tener otro Mundial. Nos ofreció (Mancera) toda su apertura, toda su colaboración, todo lo necesario para poder llevar a cabo un Mundial en el 2026", expresó.