Sería posible director para spinoff

F. Gary Gray podría dirigir una no secuela de “Man in black”. La historia giraría alrededor de la trilogía original, sin toparse necesariamente con sus estelares.

Nunca se supo qué sucedió con los agentes K y J tras el emotivo final de “Men in black 3”, pero al menoshay esperanzas para los hombres de negro en la pantalla grande.

Tras aquel raro plan de cruzar las franquicias 21 Jump Street y “Men in black”, al parecer tras el buen sabor de boca que dejó la fórmula Jumanji, Sony Pictures se replantea el relanzamiento de los “Hombres de Negro”.

Deadline reveló que Sony busca a F. Gary Gray como director de lo que sería no una secuela o precuela, sino un spinoff aterrizado en la premisa original. Sería una historia alterna que no necesariamente contaría con la presencia de Will Smith o Tommy Lee Jones. A fin de cuentas, los comics de Lowell Cunningham y Sandy Carruthers no se centraban en un puñado de personajes al tener un universo mucho más rico en historias y arcos.

Si no ubican fácilmente a F. Gary Gray, basta decir que se trata del director responsable de “Straight outta compton” y The fate of the furious.