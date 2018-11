"Sería muy inteligente si México detuviera a las Caravanas": Trump

Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que las caravanas de migrantes centroamericanos son usadas para "deshacerse" de personas no deseadas en sus países de origen.

"Sería muy INTELIGENTE si México detuviera a las Caravanas mucho antes de llegar a nuestra frontera sur, o si los países de origen no las dejaran formarse (es una forma de sacar a ciertas personas de su país y volcarlas en Estados Unidos por más tiempo)", tuiteó para rematar con: "Los demonios crearon este problema. ¡Sin cruces!".





Would be very SMART if Mexico would stop the Caravans long before they get to our Southern Border, or if originating countries would not let them form (it is a way they get certain people out of their country and dump in U.S. No longer). Dems created this problem. No crossings!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de noviembre de 2018

Sus comentarios se dan cuando varios miles de inmigrantes se agrupan en la frontera de Estados Unidos y México en busca de asilo y como parte de caravanas que se originan en América Central.

La comentarista conservadora Michelle Malkin calificó a las caravanas de "abuso sistemático y planificado de nuestro sistema de asilo".

"El presidente Trump tiene toda la razón de que comienza en el punto de origen y que, a lo largo del camino, todos los gobiernos que ayudan a facilitarlo al no trazar una línea en la arena en su propio país también son culpables", apunto Malkin en "Fox & Friends".

El tuit del domingo de Trump fue uno de una serie que comenzó el sábado sobre las caravanas de migrantes. En uno de estos expresó que a los migrantes no se les permitiría ingresar al país a menos que sus solicitudes fueran aprobadas por el tribunal.

"Los migrantes en la frontera sur no podrán ingresar a Estados Unidos hasta que sus reclamos se aprueben individualmente en los tribunales. Solo permitiremos aquellos que entren en nuestro país legalmente. Aparte de eso, nuestra política muy fuerte es Atrapar y Detener. No 'Liberar' en Estados Unidos", advirtio.

"Todos se quedarán en México. Si por alguna razón se hace necesario, cerraremos nuestra frontera sur. ¡No hay forma de que Estados Unidos, después de décadas de abuso, aguantará esta situación costosa y peligrosa!", aseveró.