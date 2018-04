Sergio Ramos no tendrá sanción y podrá jugar la Champions

"La UEFA nos ha comunicado que no va a abrir expediente a Sergio porque no hay motivo para ello", aseguró Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid.

El jugador merengue no jugó la Vuelta de los Cuartos de Final ante la Juventus por acumulación de amarillas, pero se le vio afuera del túnel en los minutos finales del partido, que los merengues perdieron 3-1, pero avanzaron al ganar 4-3 en el global.



El artículo 11 del código disciplinario de la UEFA indica que ningún jugador sancionado puede acceder al terreno de juego durante el transcurso de los partidos, sin embargo, Ramos se quedó en las escaleras y no pisó la cancha, por lo que no se consideró que faltará a la regla.



Así, la UEFA cierra el caso y el defensa podrá estar en la Ida de la eliminatoria ante el Bayern Múnich.