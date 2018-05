Sergio Ramos confirma que no habrá pasillo al Barcelona

Sergio Ramos reafirmó lo que en su día adelantó el técnico Zinedine Zidane: el Real Madrid no le hará pasillo al campeón Barcelona, el domingo en el Camp Nou.

"Se le está dando demasiado revuelo al pasillo. Ellos tienen el título de Liga, que es lo que querían, y es indiferente el pasillo para ellos y para nosotros. Ya dijimos que no se iba a hacer y nosotros a lo nuestro, a buscar una nueva Final de Champions", añadió.



Preguntado Ramos por la importancia de un doblete comparado con la conquista de la Champions League, el capitán madridista no restó mérito a lo que ha ganado el Barcelona este curso.



"Depende para quien, el Barcelona ha hecho doblete y es un gran año para ellos porque ganar dos títulos tiene mucho mérito, la Copa y la Liga mucho más. Ganar la Champions tiene ese plus y sería una gran temporada para nosotros si ganamos dos seguidas", opinó.