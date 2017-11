Sergio Pérez tiene buen inicio en Abu Dhabi

Checo fue sexto en la primera práctica y séptimo en la segunda tanda de ensayos del GP de Abu Dhabi, que marca el cierre del Campeonato del Mundo.

Sergio, quien también busca asegurarse por segundo año consecutivo el séptimo puesto de la clasificación (el máximo al que puede aspirar en un Force India) se mostró de nueva cuenta como el mejor de los pilotos que no conducen un auto de punta y también superó a su coequipero Esteban Ocon, quien fue octavo en la segunda práctica luego de no ver acción en la primera.



Sin embargo, el gran duelo entre ambos se mantuvo pues la diferencia fue de apenas 10 milésimas, lo que anticipa una gran pelea para la calificación del sábado en el Yas Marina Circuit de la capital de Emiratos Árabes.



El más rápido de la sesión fue para el tetracampeón del mundo, Lewis Hamilton, seguido del otro cuatro veces monarca de la parrilla: Sebastian Vettel.



Tercero fue Daniel Ricciardo, seguido de Kimi Raikkonen y Valtteri Bottas. Sexto fue Max Verstappen.



Hamilton cronometró 1 minuto 37 segundos y 877 milésimas al espectacular trazado en el desierto árabe. Vettel se quedó a 149 milésimas del trono del británico de Mercedes, mientras que en su Red Bull, Ricciardo fue 303 milésimas más lento que el Mercedes del inglés.



Checo hizo en su mejor vuelta un 1'29"323, 1.4 segundos por encima del tiempo de Hamilton, mientras que Ocon, quien está a 11 puntos de Pérez en la clasificación, cronometró 1'39"333.



Para que Ocon supere a Pérez en el campeonato necesita finalizar cuarto o mejor y que el tapatío no sume, mientras que Sergio necesita ser séptimo o mejor para llegar a los 100 puntos por segunda temporada al hilo. De ser sexto o mejor, el jalisciense entonces superaría los 101 del año pasado y establecería la mejor temporada de su carrera, esto pese a correrse una carrera menos que en 2016.