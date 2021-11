Sergio Pérez sabe estrenar pistas en la F1

El "Gran Circo" debutará en dos pistas. Este 21 de noviembre en el GP de Qatar, corriendo en el Circuito Internacional de Losail, y, dentro de dos semanas, el GP de Arabia Saudita, en el trazado callejero de Yeda.

"Checo" es el único piloto de la parrilla actual de la Fórmula Uno que ha corrido en Losail, pues lo hizo cuando competía en la GP2 en 2009 en el Asian Series con el equipo Barwa International Campos Team, mientras que la prueba en Arabia Saudita del 5 de diciembre es nueva para todos.

La experiencia del piloto tapatío de Red Bull en dar pelea en circuitos desconocidos le ha traído buenos resultados en sus 10 años en la máxima categoría.

Desde su primera temporada en 2011 con Sauber, Pérez corrió en el Gran Premio de la India inaugural, en el cual logró un punto al quedar en décimo sitio en la prueba ganada por Sebastian Vettel, aún en Red Bull.

Un año después llegó el debut del Circuito de las Américas, en Austin, para el GP de Estados Unidos, en el que el mexicano, aún con Sauber, se quedó a un lugar del Top 10. La carrera la ganó Lewis Hamilton, aún con McLaren.

Tuvieron que pasar dos campañas para que otro Gran Premio se añadiera al calendario, con la victoria de Hamilton, ya con Mercedes, en Sochi, Rusia, en donde Checo firmó el décimo lugar, con la escudería Force India.

El podio llegó en 2016 en el debut de la ciudad de Bakú en Azerbaiyán para el GP de Europa. Ahí, el piloto tapatío quedó en tercero, detrás del ganador Nico Rosberg, de Mercedes, y de Sebastian Vettel, de Ferrari.

Hace un año, debido a la pandemia, se tuvieron que sustituir varias carreras y añadir nuevas. Una de ellas fue el Gran Premio de la Toscana, en Italia, el cual se corrió en el Autodromo Internazionale del Mugello, en donde ganó Lewis Hamilton y Sergio Pérez, con Racing Point, quedó en quinto.

La pelea por los Campeonatos de Pilotos y de Constructores en este 2021 entre Red Bull y Mercedes está al rojo vivo, por lo que lo que haga Checo Pérez en los próximos dos GPs debutantes en el calendario será de vital importancia para el resultado final.

Será calificación muy importante: Pérez

A los pilotos de la F1 no les importa que el Circuito Internacional de Losail sea una pista desconocida, lo importante es que será un reto divertido al que tiene muchas ganas de enfrentarse.

Por primera ocasión desde la temporada 2020, cuando se estrenó el Autodromo Internazionale del Mugello en el calendario de la Fórmula Uno para el Gran Premio de la Toscana, la máxima categoría hace debutar un nuevo trazado para el GP de Qatar.

Aunque el mexicano Sergio Pérez ya lo corrió en la GP2 Asia Series en 2009, el tapatío admitió que no recuerda mucho el circuito y que, incluso, con una sesiones en el simulador sintió que todo era nuevo para él.

"Parece divertido. Creo que no habrá muchos rebases, por lo que la calificación será muy importante", mencionó Checo.

"Es una pista rápida. La fuerza que le aplicas a los neumáticos será crítica, por lo que pienso que cada cuerva será muy importante, especialmente en la carrera".

Otro de lo pilotos, Charles Leclerc, de Ferrari, admitió que será una experiencia muy retadora, tanto para él como para sus rivales.

"Muchas curvas de alta velocidad, las cuales son siempre divertidas", aseguró el monegasco.

Por su parte, Fernando Alonso, de Alpine, admitió que tiene curiosidad de cómo un F1 va a responder en este escenario, pues sabe que para el serial de MotoGP, los pilotos ofrecen un gran espectáculo.

Rechaza FIA petición de Mercedes

La Federación Internacional de Automovilismo rechazó la petición de "Derecho de revisión" que interpuso Mercedes sobre el incidente entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en el Gran Premio de Brasil.

Todo se originó el pasado fin de semana cuando en la carrera, específicamente en la vuelta 48, Verstappen sacó de la pista a Hamilton en un intento por proteger la primera posición.

"Los comisarios deciden que los videos muestran nada excepcional que sea particularmente diferente a los otros ángulos que estaban disponibles durante la carrera y que eso no cambia su decisión que se basó en las cámaras disponibles originalmente.

"Al contrario que en el caso de Austria, según los comisarios, no hay nada en los videos que cambie los hechos. Ni siquiera muestra algo que los comisarios no tuvieran en cuenta en ese momento. Así, los comisarios deciden que los videos nuevos en este caso no son ´significativos´", se puede leer en el documento publicado por la FIA y la F1.

De acuerdo a la resolución, las posiciones del podio de Interlagos no sufren alteraciones: Lewis Hamilton es primer lugar, Max Verstappen mantiene la segunda plaza y Valtteri Bottas se queda tercero.

