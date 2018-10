Sergio Pérez: "Me dolió mucho, me fui a llorar solo a mi cuarto"

Sergio Pérez confesó que luego de abandonar el Gran Premio de México "me dolió mucho. Me fui a llorar solo a mi cuarto, pero después de unos segundos me dije que no debería estar triste porque hice una gran carrera".

Señaló que lo que le impidió sumar puntos fue la falla en sus frenos: "Llevábamos una carrera perfecta. La idea era sumar, así que no hay que estar tristes. Así son las carreras. Tuvimos una salida perfecta, llevábamos un buen ritmo para un séptimo sitio, pero ni hablar. Se perdió la oportunidad".

Y añadió: "Tomamos la decisión correcta, lo demostramos en pista y es una pena. Quería darle una gran cantidad de puntos y una alegría a toda esta gente".

Antes de retirarse "Checo" mencionó que se sintió muy bien con el apoyo de la gente: "Es increíble el calor de la afición. Este es el año que más se me ha entregado. Espero que disfruten mucho estos días, porque no duran toda la vida".

El agradecido. Lewis Hamilton agradeció a todo su equipo por el pentacampeonato: "Sólo quiero dar las gracias a todos por este Gran Premio de México, que es tan especial. En segundo lugar, agradecer al equipo lo que ha hecho, es lo que les he dicho por radio. El campeonato no se ganó aquí, sino con un trabajo increíble de todos durante todo el año en muchas carreras. Gracias a Mercedes y a mi familia".

Max Verstappen anunció que no durmió bien el sábado, pero que valió la pena: "El principio era la clave. No dormí bien. Trabajé increíble por el equipo, el coche funcionaba muy bien y al final salimos con el triunfo".?